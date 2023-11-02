Олена Кулітка понад три роки перебувала під слідством та судом, довела свою невинність та стягнула з держбюджету 350 тис. грн компенсації

Франківський районний суд Львова частково задовольнив позов львівської лікарки Олени Кулітки про стягнення компенсації з держбюджету через безпідставні звинувачення правоохоронців у хабарництві. Жінка понад три роки перебувала під слідством та судом, довела свою невинність у пред’явленому обвинуваченні та стягнула з держбюджету 350 тис. грн компенсації.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у жовтні 2023 року, Олена Кулітка звернулась до суду з позовом до Львівської обласної прокуратури, Франківської окружної прокуратури та Державної казначейської служби України, у якому просить стягнути на її користь 676 тис. грн моральної компенсації через безпідставні звинувачення у хабарництві. Олена Кулітка стверджує, що у неї погіршився психоемоційний стан, вона зазнала душевних переживань та стресу.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, Олена Кулітка працювала на посаді завідувачки пульмонологічним відділенням комунальної 5-ї міської клінічної лікарні Львова. У 2012 році лікарку обвинуватили у вимаганні та отриманні 600 доларів хабара за те, щоб покласти чоловіка у стаціонар та надалі надати виписку з історії хвороби з діагнозом, який дає підстави для визнання його непридатним до військової служби. У службовому кабінеті Олени Кулітки правоохоронці знайшли хабар, однак лікарка стверджувала, що вперше бачить ці гроші і їй їх підкинули. Лікарка підозрювала, що кошти підкинув родич потерпілого, який і написав заяву в поліцію. Перед приходом правоохоронців він заходив у її кабінет.

У 2015 році справу розглянув Франківський районний суд Львова, який виправдав Олену Кулітку через відсутність у її діях складу злочину. У 2016 році справу розглянув апеляційний суд, який залишив виправдувальний вирок першої інстанції без змін.

Згодом Олена Кулітка звернулась до суду, щоб стягнути компенсацію за хибні звинувачення у хабарництві. Суд встановив, що жінка 43 місяці перебувала під слідством та судом.

У жовтні 2023 року справу розглянула суддя Галина Мигаль, яка дослідила усі матеріали справи, частково задовольнила позов Олени Кулітки та зобов’язала виплатити їй 350 тис. грн моральної компенсації з держбюджету. На рішення ще може бути подана апеляція.