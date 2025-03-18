На посаді його поновили за рішенням суду в листопаді 2023 року

Скандального директора Чернівецького обласного перинатального центру Дмитра Манчуленка, який за 12 тис. доларів намагався підкупити службову особу, остаточно звільнили з посади. Відповідне розпорядження підписав голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко. Вищий антикорупційний суд 8 квітня 2024 року присудив Дмитру Манчуленку 6 років в'язниці за підкуп.

Розпорядження про звільнення Дмитра Манчуленка з посади гендиректора обласного перинатального центру підписали 17 березня 2025 року. Офіційна підстава для звільнення – це завершення строку дії контракту, укладеного 2 квітня 2020 року.

«Сподіваюсь, що це крапка у цій довгій історії. Чотири роки судової тяганини Чернівецької обласної ради 8 скликання, більше ніж 10 років судових процесів загалом. Далекий від думки, що такі зусилля докладалися Манчуленком для того, аби врятувати здоровʼя маленьких буковинців. А от затягування справ, часу, застосування юридичних “хитрощів” та отримання немалих бюджетних коштів за фактично не відпрацьований час свідчать про зовсім протилежне», – зазначив голова Чернівецької облради Олексій Бойко.

У 2017 та 2019 роках тодішній міський голова Олексій Каспрук звільняв Дмитра Манчуленка з посади головного лікаря пологового будинку №1 (який у 2020 році перейменували в обласний перинатальний центр) через неналежне виконання обовʼязків, пише «Суспільне.Чернівці». Однак Дмитро Манчуленко поновлювався через суд.

6 квітня 2021 року його затримали під час передачі 12 тис. доларів. Ймовірно, він передавав ці гроші посадовцю облради, аби з ним продовжили трудовий договір. У серпні 2022 року його знову звільнили з посади, адже 30 липня у нього закінчився строк дії контракту. До цього він був відсторонений від посади на час проведення службової перевірки. У листопаді 2023 року колишній директор Чернівецького перинатального центру через суд знову поновився на посаді. За словами голови Чернівецької обласної ради Олексій Бойко Дмитро Манчуленко подавав до суду понад десять разів щодо поновлення на роботі.

Вищий антикорупційний суд 8 квітня 2024 року засудив до 6 років ув’язнення Дмитра Манчуленка. Однак він подав апеляцію і до розпорядження Олексія Бойка виконував обов’язки директора медзакладу.