Вирок винесли колишньому головному лікарю Дмитру Манчуленку

Вищий антикорупційний суд засуди до 6 років ув’язнення колишнього медичного директора Чернівецького перинатального центру за підкуп. За даними Центру протидії корупції йдеться про Дмитра Манчуленка. Правоохоронці викрили посадовця, коли він намагався за 12 тис. доларів підкупити чиновників обласної ради.

Колегія судді ВАКС оголосила вирок 8 квітня 2024 року. Під час засідання прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури довели, що в квітні 2021 року директор Чернівецького перинатального центру Дмитро Манчуленко пропонував посадовцям облради 12 тис. доларів. За ці гроші лікар вимагав, щоб його призначили на його посаду безстроково.

«Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав екс-директора винуватим у вчиненні злочину, а саме підкупу службової особи. За вироком суду чиновнику призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в понеділок, 8 квітня.

Також колегія суддів постановила конфіскувати в дохід держави 12 тис. доларів, які Дмитро Манчуленко давав чиновнику. Окрім того, до набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід. Наразі на рішення ВАКС можна подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС в термін до 30 днів.

Додамо, що в листопаді 2023 року колишній директор Чернівецького перинатального центру через суд поновився на роботу. Згідно з рішенням Дмитру Манчуленку також з обласного бюджету повинні виплатити 200 тис. гривень за час вимушеного прогулу. Це вже не перша спроба чиновника поновлення на посаді. За словами голови Чернівецької обласної ради Олексій Бойко Дмитро Манчуленко подавав до суду понад десять разів щодо поновлення на роботі.