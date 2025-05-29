Німецька прокуратура висунула звинувачення трьом іноземним агентам, яких підозрюють у шпигунстві за українцем з можливою метою його вбивства. Про це у середу, 28 травня, повідомило Reuters.

Відомо, що вірменин отримав завдання від російської розвідки й організував операцію, залучивши до неї українця та росіянина. Вони стежили за українцем, який брав участь у бойових діях у складі ЗСУ після вторгнення Росії.

У червні 2024 року українського ветерана мали заманити на зустріч у кафе в центрі Франкфурта, де підозрювані планували ідентифікувати чоловіка та отримати більше інформації про нього. Однак він звернувся до поліції й не прийшов на зустріч. Трьох підозрюваних затримали 19 червня 2024 року, їм висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідувальною службою.

«Операція зі шпигунства, ймовірно, була підготовкою до подальших розвідувальних дій у Німеччині, можливо, включаючи вбивство цільової особи», – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, впродовж 9-13 травня в Німеччині та Швейцарії затримали трьох громадян України, які, ймовірно, були завербовані Росією для скоєння диверсій.