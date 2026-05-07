На Миколаївщині російські війська у четвер, 7 травня, атакували пасажирський поїзд. Внаслідок удару пошкоджень зазнали локомотив та два вагони. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Там зазначили, що під час атаки всі пасажири та працівники перебували у безпеці, тому обійшлося без постраждалих.

«Ворог знову атакує пасажирський рухомий склад Укрзалізниці – цього разу на Миколаївщині. Постраждав локомотив, всі люди перебували в безпеці та не зазнали ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Після завершення повітряної тривоги в регіоні залізничники оперативно знайшли резервний локомотив, щоб відновити рух. Через атаку деякі рейси вирушили із затримкою. Зокрема, поїзд №101/102 сполученням Миколаїв — Лозова затримався більш ніж на дві години, а рейс №206 Миколаїв – Херсон – більш ніж на годину.

В «Укрзалізниці» наголосили, що рух у прифронтових регіонах продовжується попри постійні загрози, та закликали пасажирів уважно реагувати на вказівки поїзних бригад під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у компанії 6 травня повідомили, що вони почали встановлювати по всій Україні понад 800 модульних укриттів. Їх розміщують біля об’єктів, що є ключовими для руху поїздів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища.