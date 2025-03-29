Нападника зупинив британський турист

Поліція Амстердама встановила особу чоловіка, який поранив ножем п’ятьох людей в центрі Амстердама 27 березня. Ним виявився 30-річний уродженець Донецької області, повідомив мовник NOS в суботу, 29 березня.

Українець напав з ножем на кількох людей поблизу площі Дам в Амстердамі увечері 27 березня. Увесь інцидент тривав кілька хвилин, доки нападника не повалив на землю перехожий – турист з Великої Британії. Після цього зловмисника затримали поліцейські.

Видання зауважує, що поліції було важко встановити особу підозрюваного, оскільки під час затримання у нього виявили документи на різні імена. Також незрозуміло, чи він з підконтрольної Україні частини Донеччини, чи окупованих територій.

Відомо, що чоловік заселився у готель в Амстердамі напередодні нападу, 26 березня.

Поліція Амстердаму повідомила, що четверо з п’яти поранених є іноземцями. Це 67-річна жінка та 69-річний чоловік із США, 73-річна жінка з Бельгії та 26-річний чоловік із Польщі. Окрім того, постраждала 19-річна жителька Амстердама.

Станом на 28 березня четверо постраждалих ще перебували в лікарні, у двох з них діагностували серйозні поранення.

Сам нападник також має поранення ноги, тому перебуває у в’язничній лікарні в Схевенінгені. Чоловік постане перед слідчим суддею 1 квітня для визначення подальшого запобіжного заходу.

Наразі поліція не називає мотивів нападника. Є підстави для негайного розслідування всіх сценаріїв, заявив головний прокурор Де Беккелаер.

Доповнено. Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що відомству відомо, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство.

З його слів, посольство України в Нідерландах перебуває у тісному контакті з нідерландськими правоохоронними органами для збору додаткової інформації.

«Ми прагнемо з’ясувати, хто ця людина, як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нідерландською владою у цій справі», – написав Тихий.

Від імені України він побажав постраждалим якнайшвидшого одужання та додав, що насильство не має жодного виправдання, і винний має бути притягнутий до відповідальності.