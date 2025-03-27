13-річний Тарас переїхав до Іспанії після повномасштабного вторгнення РФ

В іспанському місті Бадахос знайшли мертвим 13-річного українського хлопчика Тараса. Дитина вийшла на прогулянку о 17:30 23 березня, а наступного дня його тіло знайшли в місцевому парку, повідомили видання El Diario та Hoy.

Як йдеться, тіло українця знайшли перехожі серед рослин біля підніжжя фортеці Алькасар. Точні обставини смерті й час, який минув до того, як знайшли тіло, наразі невідомі, оскільки місцевість, де виявили тіло, не дуже відвідувана.

Представник уряду автономної спільноти Естремадура Хосе Луїс Кінтана відмовився коментувати причини смерті 13-річного українця та наполіг на необхідності дочекатися результатів розтину.

За даними Hoy, основною гіпотезою є те, що підліток міг покінчити життя самогубством, стрибнувши з вершини фортеці, хоча не виключається нещасний випадок або насильницька смерть.

Відомо, що дитина разом з матір’ю прибули до Іспанії після початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика описували як інтровертну дитину, що мала труднощі з мовою.