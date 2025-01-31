Адвокат просив визнати 37-річного підсудного винним у ненавмисному вбивстві без злого умислу

Окружний суд німецького Хемніца засудив 37-річного громадянина Молдови до довічного ув'язнення за вбивство дев’ятирічної українки Валерії Худзенко. Інцидент трапився на сході Німеччини в червні 2024 року. Про це в п’ятницю, 31 січня, повідомили Tagesspiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на агентство dpa.

Прокурори клопотали про довічне ув’язнення за вчинення особливо тяжкого злочину для 37-річного чоловіка, який раніше перебував у стосунках із матір’ю дівчинки. Прокурори заявили, що аналіз даних мобільних телефонів, записів камер, а також слідів шин і ДНК на місці злочину свідчать про причетність підсудного громадянина Молдови до вбивства.

«Судмедексперт виявив бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Дівчинка померла, задихнувшись. Дитина була мертвою кілька днів, коли правоохоронці знайшли її тіло», – ідеться в матеріалі.

Адвокат підсудного визнав, що немає жодних доказів, які б доводили, що у смерті дитини винен хтось інший, а не його клієнт. Попри це, він просив визнати його підзахисного винним у ненавмисному вбивстві без злого умислу.

На суді був також присутній батько вбитої дівчинки Валерії, який є військовослужбовцем ЗСУ. Він заявив, що його дочка була жорстоко вбита. Зі слів батька, він подолав близько 2000 кілометрів, щоб бути присутнім на суді. Він вимагав від суду призначити підсудному «максимально можливе» покарання. Водночас батько докоряв собі, що не зміг краще захистити свою дитину, зазначають медіа.

Вбивство 9-річної українки в Німеччині

3 червня 2024 року дев’ятирічна Валерія Худзенко зникла дорогою до школи. Упродовж декількох днів дівчинку розшукували близько 400 правоохоронців, кінологи зі службовими собаками та небайдужі містяни.

Пошукова операція тривала у місті, поза його межами, а також у Чехії та Польщі. Трохи більше ніж через тиждень поліцейські знайшли тіло дитини у лісі біля німецького міста Дебельн, що розташоване у федеральній землі Саксонія.

14 червня в Празі правоохоронці заарештували 36-річного підозрюваного у вбивстві дев’ятирічної українки Валерії Худзенко на сході Німеччини. Повідомлялось, що затриманий був колишнім співмешканцем матері Валерії, з яким та познайомилась після втечі з України. Українка розлучена з батьком дівчинки й втекла з дітьми до Німеччини, рятуючись від повномасштабної війни.