Тіло дитини знайшли у лісі біля німецького міста Дебельн після 9 днів пошуків

У п'ятницю, 14 червня, в Празі заарештували 36-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві дев'ятирічної українки Валерії Худзенко на сході Німеччини. Про це повідомило видання Focus з посиланням на інформацію поліції та прокуратури німецького міста Хемніц, що у федеральній землі Саксонія.

У повідомленні йдеться, що 36-річного чоловіка, який раніше перебував у стосунках із матір'ю дівчинки, спіймали в п'ятницю в ресторані в чеській столиці.

Наразі затриманий громадянин Молдови перебуває під вартою на території Чехії. Прокуратура Хемніца, яка розслідує справу про вбивство, направила запит на його екстрадицію до Німеччини.

Підозрюваного, який останнім часом не ладнав із матір’ю дівчинки, зняла камера спостереження біля її будинку в день зникнення дитини. Після чого чоловік втік на сріблястому Peugeot 206 CC до Чехії, де його вистежили місцеві правоохоронці.

Як інформував ZAXID.NET, 9-річну Валерію Худзенко востаннє бачили живою 3 червня. Матір дівчинки звернулась до поліції після того, як вона не повернулась додому зі школи. Правоохоронці встановили, що дитини не було на уроках і вона зникла дорогою до школи.

Дівчинку розшукували близько 400 правоохоронців, кінологи зі службовими собаками та небайдужі містяни. Пошукова операція тривала у місті, поза його межами, а також у Чехії та Польщі. Зрештою, тіло дитини знайшли у лісі біля німецького міста Дебельн, що розташоване у федеральній землі Саксонія.