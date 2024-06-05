Зниклу українку Валерію Худзенко розшукують з понеділка, 3 червня

У німецькому місті Дебельн, що розташоване у федеральній землі Саксонія, з понеділка, 3 червня, розшукують зниклу 9-річну українку Валерію Худзенко. За даними поліції, дівчинка вийшла з дому до школи, але на укроках її не було. Про це йдеться у повідомленні німецьких правоохоронців.

Як зазначають німецькі правоохоронці, батьки Валерії звернулись до поліції після того, як дівчинка не повернулась додому зі школи. При цьому Державне управління освіти зазначило, що батьків не сповістили про те, що дівчинки не було на уроках.

«Ми перевіряємо, чому батьки не отримали жодної інформації зі школи. Дзвінок батькам є стандартною процедурою у разі відсутності учня. Тепер ми повинні з'ясувати, чому батькам не подзвонили», – сказав речник влади Клеменс Арндт.

Востаннє Валерію бачили у понеділок, 3 червня, близько 6:50 за місцевим часом. Зазвичай дитина дістається до школи міським автобусом, але наразі не відомо, чи сідала вона в автобус того дня.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зниклу Валерію розшукують 70 поліцейських та кінологи із службовими собаками. Також для пошуку дитини залучають поліцейський гелікоптер, а місцеві водолази обстежили водойми. Пошукова операція триває не тільки в місті, але і поза його межами. Крім того, до пошуку долучились небайдужі місцеві жителі.

«Поліція негайно розпочала пошуки в районі міста Дебельн та перевірила можливе місцезнаходження дівчини. Під час пошуків також були задіяні кінологи та поліцейський гелікоптер. Однак дев'ятирічну дівчинку досі не знайшли», – повідомили німецькі правоохоронці.

Прикмети Валерії: зріст близько 140 см, темно-русяве волосся середньої довжини. Була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзовий жакет і темно-сині туфлі. Вона носить рожевий шкільний рюкзак і розмовляє «ламаною німецькою».

Зникла у Німеччині 9-річна українка Валерія Худзенко

Німецькі поліцейські закликають всіх, хто має якусь інформацію про дівчинку, звертатись до правоохоронців за номером 110.

Зазначимо, що за даними німецьких ЗМІ, поліція «не виключає злочину».