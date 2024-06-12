9-річна Валерія зникла дорогою до школи 3 червня

У лісі біля німецького міста Дебельн, що розташоване у федеральній землі Саксонія, правоохоронці знайшли тіло 9-річної українки Валерії Худзенко, яку розшукували з понеділка, 3 червня. Про це у середу, 12 червня, повідомив Bild із посиланням на правоохоронців.

Тіло загиблої дитини правоохоронці виявили далеко від лісових стежок на непрохідній місцевості за 3 кілометри від будинку, де вона проживала.

«Ми впевнені, що загибла – зникла дев’ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її сім'ї. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», – повідомив комісар поліції Карстен Кемпф.

У прокуратурі розповіли, що наразі розслідування «зосереджено на колі спілкування сім’ї». Втім, підозрюваних у справі поки що немає. Також правоохоронці уточнили, що дівчинка не була жертвою сексуального злочину.

Валерія Худзенко з міста Дніпро. Вона разом з мамою приїхала до Німеччини на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Батько дитини – військовослужбовець Збройних сил України.

Нагадаємо, 9-річну Валерію Худзенко востаннє бачили близько 06:50 у понеділок, 3 червня. Мати дитини звернулась до поліції після того, як Валерія не повернулась додому зі школи. Правоохоронці встановили, що дівчинки не було на уроках і вона зникла дорогою до школи.

Дитину розшукували близько 400 правоохоронців, кінологи зі службовими собаками та небайдужі містяни. Пошукова операція тривала у місті, поза його межами, а також у Чехії та Польщі. Для пошуків також залучали поліцейський гелікоптер.