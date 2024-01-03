У середу, 3 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про атаку росіян на пам'ятні місця Шухевича і Бандери.

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У новорічну ніч російські упирі вирішили атакувати дві будівлі у Львові. Обидві вони історично пов'язані з лідерами українського націоналістичного руху: Степаном Бандерою і Романом Шухевичем. У Дублянах біля Львова уламки «Шахеда» впали на дах університетської будівлі, де навчався провідник ОУН Бандера. Пошкоджено покрівлю, перекриття і давній годинник, який до атаки росіян був справним. Музей Шухевича в Білогорщі постраждав ще більше. Від будинку, де працювала штаб-квартира командувача УПА, залишилися руїни. На щастя, всі автентичні експонати, пов'язані з життям і діяльністю Шухевича, ще раніше перемістили до сховища, тож їх врятували. Вціліло і бронзове погруддя генерал-хорунжого УПА авторства скульптора Михайла Черешньовського. Його буквально витягли з-під завалів.

Цією атакою росіяни показали, наскільки вони досі бояться українців загалом і наших національних лідерів зокрема, навіть, якщо ті вже давно відійшли у вічність. Саме тому відновлення університету в Дублянах і музею в Білогорщі це справа національної честі. За попередніми оцінками, сума збитків становить понад два мільйони гривень. Міський голова Львова Андрій Садовий вже повідомив, що після перемоги музей відбудують. Звісно, що це тепер обов'язок і навіть місія влади Львова. Допоможуть і колеги-музейники, а також дослідники нашої історії: директор Дому Франка Богдан Тихолоз написав, що готовий передати рояль, а засновник Музею-архіву преси Вахтанг Кіпіані – книги й періодичні видання.

Тим часом співзасновник компанії Skeiron Андрій Гривняк нагадав про напрацювання, яке допоможе відновити музей. У 2021 році ця компанія Skeiron, яка займається оцифруванням пам'яток архітектури, зробила 3D модель музею Шухевича. І сьогодні кожен може віртуально відвідати музей, якого після атаки російських дронів фізично не існує. Усе зафіксовано до найменших деталей, тож просканована віртуальна копія допоможе при відбудові. Профінансувати відбудову пообіцяв п'ятий президент Петро Порошенко. Він висловив готовність відбудувати музей коштом його фонду.

На мою думку, заява Порошенка свідчить про його тонке відчуття політичного моменту. Атака на музей Шухевича об'єднала багатьох українців у бажанні зберегти нашу історію, ідентичність і в такий спосіб продемонструвати нашу стійкість і незламність. Для кожного нашого державного діяча мало б бути справою честі підтримати відновлення музею командувача УПА. Петро Порошенко це добре розуміє. Його заява про готовність фінансувати відбудову музею стала для Порошенка-політика чудовим піаром. Її поширили усі ключові медіа країни.

У зв'язку з цією історією я згадую інший епізод благодійності Петра Олексійовича. Влітку 2021 року у Львові відкривали новий колегіум Українського католицького університету. І тоді з'явилося багато публікацій про те, що профінансував це будівництво Петро Порошенко. Але якщо уважно прочитати ті повідомлення, то мова йде про відносно невелику суму від п'ятого президента, а саме – 100 тис. доларів. А будівля нового колегіуму коштувала 9 млн доларів. Гроші на його побудову передали багато меценатів. Загалом йшлося про суму 2,7 млн доларів. Ще 6,3 млн університет взяв у кредит. Отак ідея інвестиції в майбутнє нашої освіти об'єднала багатьох благодійників, але голосно похвалився цим лише Порошенко.

Це я до того, що відновлення музею Шухевича має стати об'єднавчою справою для всіх патріотичних українців, а не піаром одного чи кількох політиків. Поза тим, ініціатива Петра Порошенка цілком благородна.