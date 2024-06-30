Мешканців Львова закликають дотримуватись правил безпеки під час негоди

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у понеділок, 1 липня, у Львові слід очікувати вранці та ввечері грози та шквальний вітер. Крім цього, прогнозують град, діаметром 6-19 мм, а у другій половині дня падатиме значний дощ.

У Львівській міськраді закликають дотримуватися правил безпеки. Зокрема, зачиняти під час негоди вікна та двері, вимикати всі електроприлади.

«Не ховайтесь на вулиці під деревами, бо вони притягують блискавки. Також є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру і завдати шкоди. Уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди», – наголосили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій.

Якщо під негоди виникла непередбачувана ситуація, то про це у ЛМР просять повідомити на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.