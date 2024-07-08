Смертельна аварія у селі Орв’яниця Сарненського району сталася 8 липня

Вночі 8 липня у селі Орв’яниця Сарненського району сталася смертельна ДТП, в якій загинув 19-річний мотоцикліст. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Виклик про інцидент надійшов на спецлінію 102 близько 00:20. На місці події слідчі встановили, що 19-річний водій мотоцикла Lonkin не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і впав.



«Від отриманих травм водій двоколісного, який був без мотошолома, загинув на місці. Медики лише констатували його смерть», – зазначають у поліції.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.