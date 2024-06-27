Смертельна аварія сталася на дорозі з кільцевим рухом у Сарнах

Ввечері 26 червня на дорозі з кільцевим рухом у місті Сарни сталася ДТП, в якій загинув 22-річний мотоцикліст. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, 22-річний водій автомобіля Volkswagen Golf не надав переваги в русі мотоциклу Lifan, яким керував 22-річний житель села Зносичі, у результаті чого відбулося зіткнення.

«Водія двоколісного, який був у мотошоломі, із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, врятувати його життя медикам не вдалося – орієнтовно через пів години він помер», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.