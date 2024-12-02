Смертельна аварія сталася на дорозі у Сарнах

Сарненський районний суд Рівненської області виніс вирок водію легковика, який вчинив смертельну ДТП із 22-річним мотоциклістом у Сарнах. Суд врахував, що обвинувачуваний відшкодував рідним загиблого завдану шкоду та визнав свою провину. Його звільнили від призначеного тюремного ув’язнення з річним іспитовим терміном та не позбавили права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, аварія трапилась 26 червня цього року у місті Сарни. 22-річний водій автомобіля Volkswagen Golf Вадим Дебелий був неуважний за кермом, не надав переваги у русі мотоциклу Lifan та спричинив ДТП. Унаслідок зіткнення 22-річний мотоцикліст помер дорогою у лікарню.

Водій легковика повністю визнав свою провину у вчинення смертельної ДТП. Представник загиблого повідомив суду, що йому відшкодували завдані збитки та просив не призначати тюремне ув’язнення обвинуваченому.

Справу розглянув суддя Ігор Довгий, який дослідив усі докази, дані про обвинуваченого та позицію потерпілого. Суддя призначив водію легковика п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Винуватця аварії не позбавили права керувати транспортними засобами. Вирок ще можна оскаржити.