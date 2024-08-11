ДТП трапилась 10 серпня в селі Чорнівка біля Чернівців

На Буковині 22-річний водій мотоцикла Venom зʼїхав із дороги в кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП хлопець загинув на місці.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 10 серпня в селі Чорнівка біля Чернівців. 22-річний мотоцикліст за кермом Venom не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП хлопець на місці отримав смертельні травми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) ККУ.