ДТП трапилась 9 серпня в селі Антонівці на Хмельниччині

На Хмельниччині в ДТП між автомобілями Daewoo та ZAZ важко травмувалася 10-річна дівчинка. Її з травмами госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 9 серпня, близько 11:40, у селі Антонівці Ярмолинецької громади. На вул. Центральній зіткнулися автомобіль Daewoo, за кермом якого була 32-річна місцева мешканка, та ZAZ, яким керував 64-річний хмельничанин.

Внаслідок ДТП травмувалася 10-річна пасажирка автомобіля Daewoo. Дівчинку госпіталізували до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми) ККУ.