На Хмельниччині після ДТП 10-річну дівчинку госпіталізували в реанімацію
В Ярмолинецькій громаді зіткнулися автомобілі Daewoo і ZAZ
На Хмельниччині в ДТП між автомобілями Daewoo та ZAZ важко травмувалася 10-річна дівчинка. Її з травмами госпіталізували в реанімацію.
Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 9 серпня, близько 11:40, у селі Антонівці Ярмолинецької громади. На вул. Центральній зіткнулися автомобіль Daewoo, за кермом якого була 32-річна місцева мешканка, та ZAZ, яким керував 64-річний хмельничанин.
Внаслідок ДТП травмувалася 10-річна пасажирка автомобіля Daewoo. Дівчинку госпіталізували до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми) ККУ.