На місці події медики лише констатували смерть потерпілого

Ввечері 7 серпня у Хмельницькому сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з легковиком загинув 29-річний мотоцикліст. Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Аварія на проспекті Миру сталася близько 22:30. За даними слідства, 29-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Honda Civic під керуванням 63-річного хмельничанина.

«У результаті ДТП мотоцикліст загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.