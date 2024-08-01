На місці події медики лише констатували смерть мотоцикліста

Вранці 1 серпня в селі Корост Сарненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з трактором загинув 28-річний мотоцикліст. Про це повідомили в поліції Рівненської області.

Аварія на вулиці Центральній в селі Корост сталася близько 10:30. За інформацією правоохоронців, 28-річний водій мотоцикла Loncin в’їхав у трактор під керуванням 40-річого жителя Немовичів, який в цей час повертав ліворуч. Від отриманих травм водій двоколісного, який був у мотошоломі, загинув на місці події.

«Попередньо відомо, тракторист був тверезий, а його транспортний засоб – кустарного виробництва та не обладнаний покажчиками повороту», – зазначили у поліції.

У ДТП також постраждав 18-річний пасажир мотоцикла. Хлопець отримав незначні ушкодження й після медогляду його відпустили.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.