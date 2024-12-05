Адвокатське бюро Андрія Потинського представляє інтереси багатьох львівських забудовників

Львівський адвокат Андрій Потинський, відомий захистом інтересів забудовників, відсудив у заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача одну гривню моральної компенсації. Адвокат звинувачував посадовця нібито в приниженні його честі та гідності. Любомир Зубач із рішенням судів не погоджується і оскаржує їх в касації.

Справа стосується інциденту, що трапився у вересні 2022 року на вул. Старій, поблизу колишнього ринку «Добробут». Тоді виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про відкриття вул. Старої для руху пішоходів, що передбачало демонтаж незаконної огорожі та брами. Під час реалізації рішення виконкому, зокрема демонтажу брами, між працівниками ЛКП «Муніципальна варта» та продавцями ринку виник конфлікт, що тривав кілька днів.

14 вересня на місце прибули адвокат Андрій Потинський, який представляв інтереси ТОВ СУАП «Галінвест», якому належав ринок «Добробут», та заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. Адвокат звинуватив муніципалів у побитті працівників ринку, однак Любомир Зубач заявив, що не неправда.

«Я, знаючи вашу професійну діяльність, прекрасно усвідомлюю, що ви можете брехати», – сказав у розмові з Андрієм Потинським Любомир Зубач.

Адвокат вирішив, що ці слова посадовця принизили його честь, гідність та завдали шкоду діловій репутації, тому звернувся в суд. У квітні 2024 року Галицький районний суд позов Андрія Потинського задовольнив і зобовʼязав Любомира Зубача сплатити одну гривню моральної компенсації. Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити 26 тис. грн за проведення експертиз. 1 листопада це рішення підтвердив Львівський апеляційний суд.

У коментарі ZAXID.NET Любомир Зубач повідомив, що оскаржує ці рішення суду в касації.

«Тоді, коли ми розблоковували вул. Стару, то протидію влаштовувала компанія “Галінвест”, якого представляв Андрій Потинський. Представиники компанії заявляли, що цим рішенням виконкому ми нібито знищуємо робочі місця працівників ринку. Я тоді говорив, що ми нікого не збираємось чіпати і ринок продовжить працювати, а ми займаємось лише вулицею. Але чим воно по факту закінчилось? Вони прикривалися людьми, а потім же самі тих людей звідти і вигнали, бо ринку там не лишилося», – розповів Любомир Зубач.

Йдеться про розформування ринку «Добробут», на місці якого облаштували супермаркет «Арсен», а міська рада вже кілька років через суд намагається повернути в користування комунальну ділянку під ним.

Щодо свого висловлювання Любомир Зубач зазначив, що адвокати в силу своєї професії можуть говорити неправду.

«Можливо, пан Потинський – єдина людина у Всесвіті, яка ніколи не брехала, тому його це образило. Але з мого боку це було оціночне судження, відповідно, в багатьох рішеннях Європейського суду і розʼясненнях Верховного Суду, оціночні судження не підлягають спростуванню, тому всі рішення судів я оскаржую в касації», – додав посадовець.

Адвокат Андрій Потинський відомий не лише захистом «Галінвесту». Раніше він представляв інтереси забудовників, зокрема, з орбіти холдингу «Авалон». Наприклад, він був присутній на громадських слуханнях щодо намірів будівництва 72-метрового готелю в парку культури та представляв інтереси забудовника ТОВ «Інсула Інвест» під час виїзного виконкому на вулиці Сахарова, 52, де планували знести будівлю 1907 року і збудувати на її місці новий офісний центр.

Зараз адвокатське бюро «Потинський і Партнери» захищає інтереси ПрАТ «Мульті Весте Львів 3», якому належить ТРЦ Forum Lviv. Нещодавно за адресою торгового центру зареєстрували сумнівну громадську організацію «Інституційні зміни», яка нібито представляє інтереси мешканців Шевченківського району та оскаржує у Верховоного Суді історико-архітектурний план Львова. Водночас власник компанії «Мульті Весте Львів 3» Володимир Женчак, заявив, що не має стосунку до організації та не надавав дозволу на її реєстрацію, а про цей факт дізнався від свого адвоката Андрія Потинського.

Володимир Женчак фігурує в іншому конфлікті з міською радою. Йдеться про захоплення комунальної ділянки біля духовної семінарії на Сихові. А нещодавно він запропонував створити простір пам’яті загиблих героїв на вул. Чмоли, де він же раніше планував будівництво ІТ-парку. При цьому, міська рада про цю ініціативу дізналась зі ЗМІ.

5 грудня Любомир Зубач на своїй сторінці у Facebook повідомив, що адвокатське об’єднання Андрія Потинського супроводжувало юридичний супровід справи про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова за позовом ТзОВ «Нью Трейдінг Львів». Компанія наполягала, що обмеження плану не дозволяють збудувати 25-поверховий комплекс на вул. Липинського – Вербовій й обмежує цю висоту до 7 поверхів. Детальніше про скандал зі скасуванням історико-архітектурного опорного плану Львова ZAXID.NET описував у матеріалі «Змова забудовників». Міністерство культури і Львівська міська рада подали на цю постанову касаційну скаргу, а компанія «Нью Трейдінг Львів» подала заяву про відмову від позову.