Аварія сталась у межах нерегульованого пішохідного переходу

У Івано-Франківську водій пікапа збив двох дітей віком 6 та 11 років, які переходили дорогу. Аварія сталась у межах нерегульованого пішохідного переходу. Як повідомили у поліції, обох дітей доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Івано-Франківської області, 11 вересня близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вул. Івасюка. Відомо, що 46-річний водій Volkswagen Amarok, мешканець Тернопільщини вчинив наїзд на дітей, які переходили проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Обох дітей віком 6 та 11 років після ДТП доставлено до лікарні. Водій пройшов перевірку і був тверезий.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.