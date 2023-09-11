Унаслідок аварії 15-річного хлопця в тяжкому стані госпіталізували до лікарні

У центрі Івано-Франківська трапилась ДТП, електрокар Tesla зіткнувся з 15-річним хлопцем на електросамокаті. Унаслідок аварії хлопця в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє місцева поліція.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась у неділю, 10 вересня, на перехресті вулиць Василіянок та Вовчинецька, що біля центрального ринку. Як встановили поліцейські, 15-річний водій електросамоката здійснював маневр лівого повороту та після цього зіткнувся з автомобілем Tesla. Легковиком керувала 24-річна мешканка Івано-Франківська.

Водійку автомобіля перевірили на стан сп’яніння, вона була твереза

Внаслідок аварії 15-річний місцевий мешканець отримав травми, наразі в тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Водійку автомобіля перевірили на стан сп’яніння, вона була твереза.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.