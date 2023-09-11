Від отриманих травм двоє неповнолітніх загинули, а ще один пасажир отримав важкі травми

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини виніс вирок 24-річному чоловікові, який спричинив смертельну ДТП на Львівщині. Водій з’їхав на узбіччя та автомобіль перекинувся, унаслідок чого двоє пасажирів авто загинули, а ще один важко травмувався. Суд призначив винуватцю ДТП п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась після опівночі 12 вересня 2021 року на трасі Львів – Луцьк у селі Колоденці. На той час 22-річний Василь Якимів керував авто Renault Laguna, він не обрав безпечної швидкості та був неуважним, унаслідок чого з’їхав на узбіччя і авто перекинулось.

За даними поліції, у авто їхали п’ятеро людей, 22-річний львів’янин за кермом та четверо пасажирів: хлопці віком 17, 24 та 26 років та 17-річна дівчина. У вироку вказано, що від отриманих травм двоє неповнолітніх загинули, а ще один пасажир отримав важкі травми. Повідомляючи про цю ДТП, поліція зазначала, що у водія були ознаки алкогольного сп’яніння, проте у вироку суду вказано, що експертиза цього не підтвердила.

Під час судового розгляду обвинувачений Василь Якимів розповів, що того вечора вони з друзями відпочивали, зокрема були на дискотеці. Заявив, що він рухався зі швидкістю близько 100 км/год., але причину ДТП пояснити не зміг. Обвинувачений вважає, що причиною аварії скоріше за все був розрив заднього колеса. Однак при судовому розгляді було встановлено, що колесо розірвало унаслідок ДТП.

Родичі загиблих, а також потерпілий у суді розповіли, що обвинувачений не відшкодував їм завданої шкоди та просили призначити покарання пов’язане з реальним позбавлення волі.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, він дослідив усі матеріали справи та визнав Василя Якиміва винним у вчиненні смертельної ДТП, призначивши п’ять років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами. На вирок ще може бути подана апеляція.