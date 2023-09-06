Автомобіль марки Škoda Octavia виїхав на залізничні колії, де зіткнувся із пасажирським потягом «Ужгород-Київ»

45-річний мешканець Житомира виїхав на залізничні колії на Закарпатті перед пасажирським потягом. Як повідомили у обласному управління ДСНС, внаслідок зіткнення водія госпіталізували до лікарні з політравмами.

Як повідомило ДСНС у Закарпатській області, 5 вересня о 19:27 до них надійшло повідомлення про ДТП на переїзді в с. Тийглаш Ужгородського району. За попередньою інформацією, автомобіль марки Škoda Octavia виїхав на залізничні колії, де зіткнувся із пасажирським потягом «Ужгород-Київ».

Унаслідок зіткнення 45-річний водій легковика, мешканець Житомира, отримав політравми та був госпіталізований до лікарні.

Для звільнення залізничних колій від пошкодженого авто залучили рятувальників, які від'єднали акумулятор та відбуксирували автівку. Деталі та обставини з’ясовують правоохоронці.