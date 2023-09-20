Mersedes Benz Е270 на швидкості злетів з траси і врізався в дерево

У вівторок, 19 вересня, на трасі Львів-Івано-Франківськ поблизу Львова водій Mercedes Benz Е270 на швидкості злетів з дороги та врізався в дерево. У результаті водій та його пасажир загинули, ще дві пасажирки госпіталізовані з травмами до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів» поблизу села Старе Село Львівського району. 24-річний водій автомобіля Mecsedes Benz Е270, мешканець Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

Смертельна ДТП у Старому Селі (фото поліції)

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автомобіля та його пасажир, 28-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, загинули на місці. Ще дві пасажирки автівки, 22-річні жительки Івано-Франківської області, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.