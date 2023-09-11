Винуватцю ДТп загрожує до трьох років обмеження волі

У неділю, 10 вересня, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Гостинцеве Яворівського району Львівщини трапилася ДТП. Зіткнулися легквий автомобіль та мотоцикл. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоцикла Lexmoto, яким керував 39-річний місцевий мешканець, та автомобіля Ford Kuga під керуванням 40-річної киянки. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.