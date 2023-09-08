Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії

У четвер, 7 вересня, ввечері на вул. Трильовського сталась ДТП за участі скутера і автомобіля Skoda. 33-річний львів’янин за кермом машини наїхав на скутер з двома підлітками, 15-ти і 14-ти років. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Унаслідок ДТП пасажир скутера, 14-річний львів’янин, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Фото поліції з місця ДТП

За фактомДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.