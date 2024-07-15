Аварія сталась 13 липня близько 23:00 на вулиці Науковій

Ввечері вихідного дня на вул. Науковій у Львові сталась смертельна ДТП. 22-річний львів’янин на Теsla збив чоловіка на нерегульованому переході, від отриманих травм він загинув.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 13 липня близько 23:00 на вулиці Науковій. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Теsla, 22-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину у межах нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Правоохоронці встановлюють деталі аварії та особу загиблого.

Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.