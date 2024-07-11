Миколаївський районний суд Львівщини зобов’язав Укрзалізницю виплатити 200 тис. грн родичам збитого потягом мешканця Львівщини. Він йшов по колії п’яним та не реагував на звукові сигнали машиніста, від отриманих травм пішохід загинув. Поліція відкривала кримінальне провадження, але закрила його, бо визнали машиніста невинним у смерті пішохода.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, нещасний випадок трапився 17 лютого 2021 року на перегоні «Бориничі-Ходорів», зупиночний пункт «Чорний острів». Поїзд сполученням Київ-Івано-Франківськ на смерть збив 59-річного чоловіка. Діти загиблого звернулись до суду із позовом до Укрзалізниці з вимогою виплатити кожному по 300 тис. грн моральної компенсації.

За цим фактом правоохоронці порушували кримінальне провадження, але його закрили, бо машиніста визнали невинним у смерті 59-річного мешканця Львівщини. Представник Укрзалізниці подав відзив на позовну заяву та просив відмовити у її задоволенні. У відзиві вказано, що під час службового розслідування встановили, що машиніст сигналив та застосував екстрене гальмування, щоб уникнути наїзду на чоловіка, який раптово вийшов на колії. Судова експертиза виявила у крові померлого 3 проміле алкоголю, що, за висновком експерта, є сильним сп’янінням.

Як вказано у рішенні суду, Укрзалізниця є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянув суддя Андрій Головатий, який частково задовольнив позови дітей загиблого та зобов’язав Укрзалізницю виплатити їм по 100 тис. грн моральної компенсації кожному. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують Укрзалізницю платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET