Водій кросовера Nissan Qashqai не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в електричну опору

У п’ятницю вранці, 12 липня, у Тернополі сталась ДТП із двома потерпілими. Кросовер Nissan Qashqai влетів у бетонний стовп, як наслідок водій та пасажирка потрапили до реанімації.

Як вказано у повідомленні місцевої поліції, про аварію на вулиці Злуки у Тернополі повідомила очевидиця. Тернополянка заявила, що автомобіль врізався у бетонний стовп. На місці поліція встановила, що близько 10:25 водій кросовера Nissan Qashqai не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та врізався в електричну опору.

Водія та пасажирку ще до приїзду медиків з понівеченого авто дістали перехожі

Водія та пасажирку ще до приїзду бригади екстреної меддопомоги з понівеченого авто дістали перехожі. Їх обох госпіталізували до реанімаційного відділення. Вирішується питання про внесення даного факту до реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.