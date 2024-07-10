Аварія трапилася увечері 9 липня на перехресті вулиць Галицький Шлях та Коломийська у Чернівцях

Ввечері 9 липня у Чернівцях трапилась аварія, у якій постраждали 11 людей, серед них є діти. Відомо, що зіткнувся мікроавтобус та евакуатор, поліцейські розслідують обставини зіткнення.

Як повідомила місцева поліція, аварія трапилася увечері 9 липня на перехресті вулиць Галицький Шлях та Коломийська у Чернівцях. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса Volkswagen Transporter з евакуатором Mercedes-Benz тілесні ушкодження отримали водій та 10 пасажирів мікроавтобуса.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 69-річний водій Volkswagen Transporter, рухаючись по вулиці Галицький Шлях у Чернівцях, зіткнувся з евакуатором Mercedes-Benz, під керуванням 62-річного жителя Тернопільської області, котрий виїжджав з вулиці Коломийської.

Унаслідок аварії водій та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 9 та 12 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Водія евакуатора та ще двох людей медики оглянули і надали допомогу без госпіталізації.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Досудове розслідування триває.