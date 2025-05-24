Військовополонені, які повернулися 24 травня 2025 року

За два дні, 23 та 24 травня, Україна повернула з російського полону 697 людей, серед них – 18 захисників із Волинської області. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький опублікував список військових, які відтепер вдома.

Десятеро військових, які повернулися 23 травня:

Іван Бас з села Дроздні Ковельського району;

Анатолій Буряк з села Залісся Камінь-Каширського району;

Юрій Герасимчук з Луцька;

Василь Гулян з Ковеля;

Валентин Думіч з села Підгайці Луцького району;

Валерій Колня з села Бубнів Володимирського району;

Олександр Ривера з села Борочиче Луцького району,

Костянтин Семенюк з села Северинівка Камінь-Каширського району,

Валерій Хомич з Ковеля;

Андрій Тарасюк з селища Стара Вижівка.

У суботу, 24 травня, з полону визволили ще вісьмох захисників з Волинської області:

Федора Голяра з Луцька;

Сергія Гуля з села Льотниче Володимирського району;

Михайла Давидюка з села Ковбань Луцького району;

Івана Дядюся з села Дідичі Луцького району;

Володимира Корнейчука з Нововолинська;

Юрія Лавренюка з села Горішнє Луцького району;

Олександра Янчука з Луцька;

Євгена Аносова з Нововолинська.

Обміни відбуваються у форматі «1000 на 1000». Про це Україна та Росія домовилися під час переговорів у Туреччині 16 травня. Серед тих, хто повернувся 24 травня, є захисники з Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, оператори дронів Сил безпілотних систем. Найстаршому з них 61 рік, а наймолодшому – 25. Усі 307 визволених належать до рядового та сержантського складу. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Додамо, що 23 травня додому повернулися 270 українських полонених. Серед них 120 цивільних заручників, зокрема троє жінок.