Поліцейський регулює рух авто на півдні Франції через відключення світлофорів

У суботу, 24 травня, на півдні Франції відбулося масштабне відключення електроенергії. Через перебої в енергопостачанні без світла опинилися 160 тис. будинків та Каннський кінофестиваль, повідомило CNN.

Відключення почалися близько 10:00 24 травня. За даними місцевої влади, причиною блекауту стало загоряння підстанції в Таннероні, яка живить південь країни, зокрема – Канни, де триває Каннський кінофестиваль. За словами FranceInfo, сам фестиваль використовує генератори для проведення показів у палаці.

Агентство Ruters повідомило, що правоохоронці розглядають версію диверсії на електропідстанції. На момент публікації новини поліція не проводила затримань.

«Ми розглядаємо ймовірність навмисного підпалу», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, 28 квітня на Піренейському півострові, зокрема в Іспанії та Португалії стались масштабні відключення електроенергії. МВС Іспанії оголосило надзвичайний стан у країні через блекаут.

За даними Reuters, станом на 28 квітня всі сім АЕС країни знеструмлені, а роботу енергоблоків зупинили. За попередніми даними, на відновлення нормального функціонування енергомережі піде до тижня часу. Причиною масштабних відключень стала природня аномалія, яка перенавантажила електромережі.

2 травня блекаут також стався на індонезійському Балі. Влада заявила про пошкодження підводних кабелів, через що кілька годин не було світла у низці регіонів.