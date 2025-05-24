Хлопець вистрибнув з вікна студентського гуртожитку

В Ужгороді студент другого курсу театрального відділення місцевої Академії культури та мистецтв вистрибнув з шостого поверху гуртожитку, залишивши передсмертне відео. Внаслідок завданих травм він помер в реанімації, повідомило у суботу, 24 травня, «Суспільне Ужгород» із посиланням на речницю поліції Закарпаття Ганну Дан.

Смерть студента підтвердили в ужгородській Академії культури та мистецтв. Там повідомили, що загинув 16-річний Вадим Волошин, який навчався на другому курсі сценічного мистецтва.

«Вадим був талановитим, позитивним, життєрадісним студентом, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу», – повідомили у пресслужбі академії.

За даними поліції, хлопець викинувся з шостого поверху місцевого гуртожитку. 16-річний хлопець залишив передсмертне відео, зміст якого не розголошують. На місці події працюють правоохоронці.

«Суспільне» із посиланням на власні анонімні джерела повідомило, що Вадим Волошин міг вчинити самогубство через те, що не склав НМТ – національний мультипредметний тест. Нагадаємо, у 2025 році учасники НМТ проходили тестування із трьох обов’язкових предметів та одного на вибір. Загальна тривалість тесту – близько чотирьох годин.