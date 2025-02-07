Власне виробництво озброєння покриває всього 30% потреб ЗСУ

Приблизно 70% від усієї зброї, яку використовують Збройні Сили України, є міжнародною допомогою від партнерів. Втім, Україна працює над нарощенням обсягів власного виробництва, повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

За словами посадовця, наразі Україна потребує від західних партнерів озброєння, яке не виробляється у достатній кількості на її території. Зокрема, це стосується систем протиповітряної оборони, боєприпасів калібру 155 мм та важкої бронетехніки.

Втім, Гаврилюк зазначив, що Україна працює над нарощенням власного виробництва. За його словами, оборонно-промисловий комплекс розробляє нові зразки зброї та техніки.

«Державне замовлення все більше орієнтується на внутрішнього виробника. Наприклад, торік на закупівлю ОВТ для ЗСУ майже 2/3 контрактів було укладено з українськими зброярами. Нам вдалося зменшити залежність від імпорту, зокрема спеціальних бронеавтомобілів, а у виробництві безпілотників Україна наближається до самозабезпечення», – сказав заступник міністра оборони.

Посадовець відзначив українське виробництво далекобійних дронів, про успіх якого свідчать регулярні новини про ураження військових цілей окупантів на території Росії. За його словами, БпЛА стане «серйозним аргументом України».

Нагадаємо, 4 лютого Україна уклала меморандум про виробництво озброєння з Польщею. В угоді йдеться про співпрацю в обслуговуванні техніки, виробництві боєприпасів та посилення ППО.

Раніше, у листопаді 2024 року, Україна домовилася про спільне виробництво безпілотників та боєприпасів із Литвою. До слова, країна зацікавлена в українських розробках та інвестує 10 млн євро у виробництво новітньої ракети-дрона «Паляниця».