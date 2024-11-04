Країни співпрацюватимуть у виробництві дронів, РЕБ, боєприпасів та іншого озброєння

Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості, повідомив у понеділок, 4 листопада, міністр оборони Рустем Умєров. Меморандум передбачає спільне виробництво дронів та іншого оборонного обладнання.

Меморандум про співпрацю підписали на зустрічі Рустема Умєрова та міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса у Києві. Документ затвердили за сприяння Міноборони України та Литви, Мінекономіки Литви та Мінстратегпрому.

«Зокрема, Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій», – повідомив Рустем Умєров.

Де відбуватиметься виробництво та які моделі озброєння вироблятимуть країни, міністр оборони не уточнив.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Литва оголосила про інвестування 10 млн євро у виробництво української ракети-дрона «Паляниця». Фінансування відбуватиметься прямо до виробника озброєння за прикладом «данської моделі».

До слова, раніше міністерство економіки та інновацій Литви та українська компанія підписали меморандум щодо співпраці у будівництві заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління RDX у Литві. Будівельні роботи заплановані на 2025 рік.