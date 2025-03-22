Раніше народний депутат неодноразово звинувачував владу та ДПСУ у забороні виїзду за кордон під час воєнного стану

Суд визнав протиправним рішення про відмову народному депутатові, п’ятому президентові Петру Порошенку у перетині державного кордону. Про це повідомив адвокат експрезидента Ігор Головань, передає пресцентр партії «Європейська Солідарність» 22 березня.

«Вінницький окружний адміністративний суд рішенням від 20 березня 2025 року у справі 120/683/25 позовну заяву Порошенка Петра Олексійовича до 6-го Волинського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини 9971) задовольнив. Визнано протиправним та скасоване рішення начальника відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби “Амбуків” 6-го Волинського прикордонного загону від 16.01.2025 N113 про відмову в перетинанні державного кордону України Порошенку Петру Олексійовичу», – написав Головань.

Зі слів адвоката, перетин кордону Петром Порошенком нібито контролювали голова ДПСУ, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко та його помічник, полковник Андрій Простаков.

Зауважимо, зазначене рішення на час публікації новини у Єдиному держреєстрі судових рішень ще не оприлюднене.

Нагадаємо, Петро Порошенко, який має звання майора запасу, неодноразово звинувачував владу та прикордонників у забороні виїзду за кордон під час воєнного стану. Зокрема, 16 січня Порошенко повідомив, що йому не дозволили виїхати на зустріч із лідером Європейської народної партії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук цю заяву спростував, зазначивши, що відрядження депутата планувалося на інші дати.

Раніше ZAXID.NET писав, що 30 січня регламентний комітет Верховної Ради підтримав відсторонення народного депутата Петра Порошенка від засідань парламенту.

У лютому РНБО ввела санкції проти пʼятого президента України, народного депутата Верховної Ради та бізнесмена Петра Порошенка через «через загрози державній безпеці». У СБУ пояснили, що Петро Порошенко під час виконання повноважень президента поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, а також сприяв діяльності терористичної організації разом з Віктором Медведчуком.