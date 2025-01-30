Проєкт постанови відсторонення Порошенка підтримали шестеро парламентарів

Члени комітету із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи Верховної Ради рекомендували народним депутатам підтримати відсторонення лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка від участі у засіданнях Ради. Про це повідомило агентство «Укрінформ» в четвер, 30 січня.

Зазначається, що регламентний комітет скликали за скаргою голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва та ще 38 народних депутатів, здебільшого представників фракції «Слуга народу».

Проєкт постанови підтримали шестеро парламентарів, ще троє утрималися, один виступив проти. Зі слів народної депутатки від фракції «Європейська Солідарність» Ірини Геращенко, це рішення підтримали депутати фракції «Слуга народу» і колишні представники нині забороненої ОПЗЖ.

Що цьому передувало

Уранці 30 січня на офіційних сторінках фракції «Європейська Солідарність» з’явився допис з повідомлення про те, що Офіс президента доручив депутатам фракції «Слуга народу» повністю заблокувати депутатську діяльність лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка і позбавити його можливості брати участь в пленарному засіданні наступної 13-ї сесії. Зазначається, що в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію – з лютого до серпня.

Пресслужба фракції стверджує, що причиною відсторонення Петра Порошенка стала начебто образа нардепа від фракції «Слуга народу» Богдана Яременка в приватному діалозі. Там додали, що розцінюють «ці дії влади як політичний тиск і вибірковість».

Під час засідання комітету із питань регламенту, депутатської етики й організації роботи Верховної Ради повідомили, що йдеться про інцидент, який трапився 19 грудня 2024 року в залі пленарних засідань парламенту. Зі слів Потураєва, народний депутат та п’ятий президент країни Петро Порошенка нецензурно відповів на докір Богдана Яременка про його волонтерську діяльність під час парламентських засідань.

«Отже, народний депутат Порошенко звернувся до народного депутата Яременка словами: "Пішов на**й". Після чого Яременко повернувся до Порошенка зі словами: "Що ви собі дозволяєте?" На що почув у відповідь: "Я сказав: пішов нах**й"», – повідомив Потураєв.

Він зауважив, що така поведінка гнобить не лише нардепа Яременка, а й парламент та президента країни, посаду якого обіймав Петро Порошенко. Оскільки політик не приніс вибачень, Потураєв ініціював розгляд цього питання.

Зауважимо, на онлайн-засіданні регламентного комітету не були присутні ні Богдан Яременко, ні Петро Порошенко.