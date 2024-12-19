Molfar зафіксував 379 атак проти п'яти найбільших українських благодійних фондів

Найбільша OSINT-аґенція в Україні Molfar проаналізувала інформаційні атаки у соцмережахна п'ять найбільших українських благодійних організацій з початку повномасштабного вторгнення до листопада 2024 року. Йдеться про United24, «Повернись живим», фонд Сергія Притули, фонди Петра Порошенка та KSE Foundation. У коментарі Bloomberg представники фондів повідомили, що 2024 року рівень донатів на військові потреби впав до 40%. У Molfar розповіли, що нашарування негативних коментарів у соцмережах вплинуло на діяльність організацій та рівень допомоги армії.

Дослідники зафіксували 379 атак проти українських благодійних фондів. Molfar зазначає, що це число може бути більшим, оскільки модератори соцмереж могли видаляти дописи. З усіх негативних публікацій 36% мали відвертий російський слід (ФСБ, ГРУ та інші). Згідно з аналізом, організаторами атак також ймовірно є прихильники «Європейської Солідарності», «Слуги Народу», Ріната Ахметова та Олексія Арестовича.

Прихильники структур, які можуть бути причетними до атак на фонди. Інфорграфіка Molfar

Згідно з дослідженням, найбільше атак, зокрема від російських структур, зазнавав фонд Притули. Крім цього, 21 атаку проти фонду у соцмережах могли провести прихильники «Європейської солідарності». На другому місці за загальною кількістю атак перебуває United24, на третьому – «Повернись живим». Зазначимо, що найбільше негативних дописів та коментарів Molfar зафіксували саме від російських структур та прихильників «Європейської Солідарності».

Дослідники помітили високу активність російської медіаагенції «Агенція соціального дизайну», яка напряму працює на адміністрацію Владіміра Путіна. Боти росіян тиснуть на проблеми з мобілізацією, втрати на війні, корупцію тощо. Лише з січня по квітень 2024 року боти АСД поширили майже 34 млн негативних коментарів у різних соцмережах. Найчастіше, у 52% випадків, для атак та поширення фейків боти використовували російський Telegram.

У яких соцмережах найчастіше атакували фонди. Інфорграфіка Molfar

Molfar розповідає, що дискредитація всіх фондів має спільну рису – атаки намагаються похитнути доброчесність та цільове призначення пожертв. Зокрема, насамперед боти прагнуть підірвати довіру до очільників фондів або їхніх відомих представників, використовуючи справжні інфоприводи з домішками фейків.

Платформа United24, яку започаткував Володимир Зеленський, залучає міжнародних донорів для гуманітарних потреб, займається і військовою тематикою. Molfar повідомляє, що найчастіше організацію атакували персоналії та боти, які можуть мати прихильність до російських структур та, ймовірно, партії «ЄС». Походження частини атак дослідники встановити не змогли. Найактивнішими боти були у Facebook.

«Повернись живим» часто намагалися атакувати через дискредитацію очільника організації Тараса Чмута. Наприклад, підозрюваний у перешкоджанні ЗСУ блогер Мирослав Олешко називав Тараса Чмута «тиловим щуром з політичними амбіціями», але не згадував, що Чмут служив морським піхотинцем. Загалом фонд найчастіше атакували росіяни та, ймовірно, прихильники «Європейської Солідарності». Переважно інформаційні кампанії стосувалися теми, що фонд нібито фінансує ТЦК.

«Лише 22,1% проведених атак у соцмережах були спрямовані виключно на фонд, більша частина (57,4%) — особисто на Тараса Чмута. Атаки посилювалися після заяв Чмута в інтерв’ю щодо армії чи після інших знакових подій (наприклад, після призначення його членом наглядової ради Агентства оборонних закупівель)», – йдеться у дослідженні від Molfar.

Команда фонду «Повернись живим» розповіла, що кількість негативних коментарів від ботів зростає після інтервʼю з представниками організації чи анонсів нових зборів.

Приклади спроби дискредитувати фонд «Повернись живим». Скриншоти Molfar

Щодо фонду Сергія Притули боти використовували гучний інформпривід про купівлю супутника. Найчастіше намагалися дискредитувати фонд росіяни та, ймовірно, прихильники «Європейської солідарності». Найбільші дискредитаційні кампанії розгорталися під час зборів та були спрямовані особисто проти Сергія Притули.

«Окремою темою атак є, начебто, купівля трьох квартир Сергієм Притулою під час повномасштабної війни. Хоча нерухомість придбали ще у 2020 році, на нульовій стадії будівництва, про що свідчать документи, які опублікував Притула. Як кажуть у фонді, мета такої атаки – викликати сумніви у чесності фонду та знизити обсяги донатів. Адже у 2023 році саме формально було отримано право власності», – розповіли у Molfar.



Крім Telegram, боти поширюють маніпулятивний контент проти фонду Притули у TikTok та в YouTube.

Фонд Петра Порошенка та пов'язана з ним ГО «Солідарна справа громад» атакували росіяни та, ймовірно, прихильники «Слуги народу». Частину ботів аналітикам не вдалося ідентифікувати. Зазначимо, що у Molfar не збирали прямі атаки проти Петра Порошенка, де не згадували назв платформи чи проєктів фондів. Дослідники розповіли, що навіть коли атаки стосувалися благодійності, то їхнім об'єктом був саме Петро Порошенко як політик та суспільний діяч. Найчастіше фонд та організацію звинувачували у піарі на війні та донатах.

Благодійний фонд KSE Foundation, який є дочірньою інституцією Kyiv School of Economics, майже не зазнавав атак в соцмережах. Негативні коментарі та публікації пов'язані з президентом фонду Тимофієм Миловановим, який у 2019-2020 роках був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.