На Закарпатті викрили ботоферму, яка працювала на російську пропаганду
ІР-адреси використовували для поширення дезінформації через фейкові акаунти в соцмережах
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Поліція спільно з СБУ викрили 33-річного мешканця Тячева, який незаконно втрутився в роботу інтернет-провайдера, продаючи ІР-адреси для поширення російської дезінформації. За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років ув'язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 3 вересня, іноземні покупці сплачували за ІР-адреси за допомогою електронного гаманця.
«ІР-адреси використовували для поширення російської дезінформації через фейкові акаунти в соцмережах. Під час обшуків слідчі вилучили серверне, комп’ютерне та спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, SIM-шлюзи, модеми, а також SIM-картки операторів мобільного зв’язку», – інформують правоохоронці.
За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж мешканцю Тячева загрожує до 5 років ув'язнення.