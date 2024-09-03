За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж мешканцю Тячева загрожує до 5 років ув'язнення

Поліція спільно з СБУ викрили 33-річного мешканця Тячева, який незаконно втрутився в роботу інтернет-провайдера, продаючи ІР-адреси для поширення російської дезінформації. За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років ув'язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 3 вересня, іноземні покупці сплачували за ІР-адреси за допомогою електронного гаманця.

«ІР-адреси використовували для поширення російської дезінформації через фейкові акаунти в соцмережах. Під час обшуків слідчі вилучили серверне, комп’ютерне та спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, SIM-шлюзи, модеми, а також SIM-картки операторів мобільного зв’язку», – інформують правоохоронці.

За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж мешканцю Тячева загрожує до 5 років ув'язнення.