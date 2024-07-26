За допомогою спецобладнання обвинувачений поміщував SIM-карти в SIM-банки та налаштовував надходження даних на російські сервери

Калуський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Підмихайля Тараса Стефанюка в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. За це, а також втручання в роботу мобільного оператора «Київстар», що призвело до майже 300 тис. грн збитків, прикарпатець отримав 4 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 липня, у червні 2018 року Тарас Стефанюк домовився про співпрацю з адміністрацією російського онлайн-сервісу віртуальних мобільних номерів телефонів. За допомогою спецобладнання він поміщував SIM-карти «Київстар» в SIM-банки та налаштовував надходження отриманих даних від оператора стільникового зв’язку на сервери російського онлайн-сервісу.

Прикарпатець купив на OLХ 10,7 тис. SIM-карток «Київстар», використавши їх для заміни в SIM-банках для функціонування «ботоферми» для російського онлайн-сервісу. Останній здавав в оренду віртуальні мобільні телефони для реєстрації облікових записів, у тому числі фейкових, на різноманітних інтернет-платформах, соціальних мережах для негативного впливу на інформаційний простір держави.

«Внаслідок умисних дій обвинуваченого російський онлайн-сервіс отримав можливість здобувати інформацію, підробляти її, блокувати, спотворювати процес обробки інформації, тобто негативно впливати на інформаційний простір та заподіювати шкоду інформаційній безпеці України», – йдеться у вироку суду.

За свою роботу Тарас Стефанюк отримав від російського онлайн-сервісу 258 тис. грн. Під час судового засідання він не визнав своєї вини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Гапоненко визнав прикарпатця винним у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Тарасу Стефанюку призначили 4 роки ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та в органах, що надають інформаційні послуги строком 2 роки, з конфіскацією майна, яке є його власністю Засуджений має сплатити на користь ПрАТ «Київстар 290,5 тис. грн завданих матеріальних збитків.