У Львові суди залишили 2,6 га землі у власності двох гаражних кооперативів

Західний апеляційний господарський суд 31 березня відмовився повертати в комунальну власність Львівської міськради ділянку площею 2.5 га у Рясне-Руському та залишив її у власності обслуговуючого кооперативу «Автобудгараж». Також ділянку площею майже 0,1 га Господарський суд Львівської області залишив за ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"». У ЛМР не погоджуються з рішеннями судів й планують оскаржувати їх в апеляції.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, гаражний кооператив «Автобудгараж» зареєстрований у Львові на вулиці Персенківка. Він працює з кінця вересня 2020 року. Керівником «Автобудгараж» є Микола Бутенко. Він також очолює ТзОВ «Галтекс-Брухт», яке отримало від Рясне-Руської сільради 3,5 га землі на території ландшафтного заказника «Торфовище Білогорща». NGL.media повідомило, що 3 січня 2024 року ділянки перереєстрували на нового власника – ТОВ «Амальфі-Про». Проте у квітні 2024 року «Галтекс-Брухт» став співвласником «Амальфі-Про», тому ділянки змінили власника формально.

Кооператив «Пікап» зареєстрований у вересні 2020 року у селі Зелів Яворівського району. Його керівником та одним зі співвласників є Андрій Піх. Також серед бенефіціарів кооперативу є Тарас Дмитришин та Ірина Мозуль. Нещодавно Господарський суд Львівської області вилучив у «Пікапа» 3,29 га землі в межах заказника «Торфовище Білогорща».

Нагадаємо, що 2020 року, напередодні приєднання Рясне-Руської сільради до Львівської міської територіальної громади, сільська рада передала у приватну власність приблизно 65 га землі. Більшість цих територій стали власністю 18 автомобільно-гаражних кооперативів. Зазначимо, що кооперативи створювали напередодні передачі землі у їхню власність.

Згідно з генпланом Львова, вилучені з комунальної власності ділянки належать до території багатоповерхової житлової забудови. У Львівській міськраді вважають, що сільрада незаконно передала землю під приватизацію.