США запровадили санкції проти мережі, що постачала хуситам українське зерно
До списку санкції потрапили два капітани російського судна Theseus
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У списку нових санкцій США проти Росії опинились чотири фізичні та три юридичні особи, а також один суховантаж. Про це повідомив Мінфін США у середу, 2 квітня.
Мінфін Сполучених Штатів Америки зазначає, що санкції були введені для протидії тероризму. Проте варто зауважити, що всі імена у цьому списку пов'язані з крадіжкою зерна з тимчасово окупованих територій Україні і постачанні його в Ємен.
«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вжило заходів проти мережі фінансових посередників та закупівельних агентів, які займаються закупівлями для хуситів та працюють у координації із Саїдом аль-Джамалем, високопоставленим фінансовим посадовцем хуситів, якого підтримує Корпус вартових ісламської революції Ірану», – йдеться у повідомленні.
Хто з фізичних осіб потрапив до списку санкцій:
- Юрій Бєляков та В'ячєслав Віданов – капітани судна Theseus, яке вивозило українське зерно з окупованого Криму;
- уродженці Афганістану з російським громадянством Сохраб Гайрат та Ушанг Гайрат – засновники «Скай Фрейм» та «Колібрі груп».
Санкції запровадили також проти:
- ТОВ «Едісон»;
- ТОВ «Колібрі Груп»;
- ТОВ «Скай Фрейм»;
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
- балкера під прапором Росії AM Theseus.
Окрім того, Мінфін США виключив зі списку Каріну Ротенберг, дружину мільярдера та друга президента Росії Володимира Путіна Баріса Ротенберга. Причину цього рішення у відомстві не пояснили.
Раніше повідомляли, що Росія під час переговорів зі США щодо зупинення бойових дій в Україні вимагала зняти з неї низку санкцій. Американська сторона такої можливості не виключає.