У списку нових санкцій США проти Росії опинились чотири фізичні та три юридичні особи, а також один суховантаж. Про це повідомив Мінфін США у середу, 2 квітня.

Мінфін Сполучених Штатів Америки зазначає, що санкції були введені для протидії тероризму. Проте варто зауважити, що всі імена у цьому списку пов'язані з крадіжкою зерна з тимчасово окупованих територій Україні і постачанні його в Ємен.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вжило заходів проти мережі фінансових посередників та закупівельних агентів, які займаються закупівлями для хуситів та працюють у координації із Саїдом аль-Джамалем, високопоставленим фінансовим посадовцем хуситів, якого підтримує Корпус вартових ісламської революції Ірану», – йдеться у повідомленні.

Хто з фізичних осіб потрапив до списку санкцій:

Юрій Бєляков та В'ячєслав Віданов – капітани судна Theseus, яке вивозило українське зерно з окупованого Криму;

уродженці Афганістану з російським громадянством Сохраб Гайрат та Ушанг Гайрат – засновники «Скай Фрейм» та «Колібрі груп».

Санкції запровадили також проти:

ТОВ «Едісон»;

ТОВ «Колібрі Груп»;

ТОВ «Скай Фрейм»;

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

балкера під прапором Росії AM Theseus.

Окрім того, Мінфін США виключив зі списку Каріну Ротенберг, дружину мільярдера та друга президента Росії Володимира Путіна Баріса Ротенберга. Причину цього рішення у відомстві не пояснили.

Раніше повідомляли, що Росія під час переговорів зі США щодо зупинення бойових дій в Україні вимагала зняти з неї низку санкцій. Американська сторона такої можливості не виключає.