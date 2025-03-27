Вимоги Росії зняти санкції представлять президенту США Дональду Трампу

Росія під час переговорів зі США щодо зупинення бойових дій в Україні вимагала зняти низку санкцій, американська сторона такої можливості не виключає. Про це повідомив у середу, 26 березня, держсекретар США Марко Рубіо.

Під час переговорів в Ер-Ріяді Росія висунула умови для згоди на припинення вогню в Чорному морі, мова йшла про зняття санкцій ЄС.

«Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони введені Європейським Союзом. Тому коли наші люди повернуться ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість», – зазначив Рубіо.

Після обговорення вимоги російської сторони представлять президенту США Дональду Трампу, після чого буде ухвалено рішення про подальші кроки.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент не виключає можливість послаблення санкцій в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. За його словами, американська влада готова розглядати ймовірність повторного приєднання Росії до міжнародної банківської системи SWIFT у контексті врегулювання війни в Україні.

Та при цьому він наголосив, що Трамп буде готовий посилити санкції проти Москви, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

У середу, 26 березня, президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, якщо Росія повністю повернеться до міжнародно визнаних кордонів України, всі санкції з країни будуть зняті.

«Країна, яка зазнала агресії й вже робить жест, щоб прийняти без жодних умов припинення вогню. І з іншого боку агресор, який починає виставляти умови, щоб не прийняти це. Питання зняття санкцій з Росії не на часі», – додав він.

Нагадаємо, під час перемовин у Ер-Ріяді Саудівської Аравії, що тривали з 23 по 25 березня, США домовились з українською та російською делегаціями унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі.