Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Влада Угорщини не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових.

«Є ясна методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури», – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Сійярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові. За його словами, вхідні країни мають процедуру, як робити це. За його словами, рішення про те, що Угорщина повинна припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося. Також Угорщина не погодиться на запровадження санкцій ЄС проти РФ в енергетиці та ядерній сфері.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про припинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Також 19 вересня набула чинності заборона для громадян Росії з шенгенськими візами на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.