Рада ЄС ухвалила рішення про припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ. Відтак, щоби отримати візу, громадянам Росії доведеться сплачувати 80 євро, а не 35 євро, як було раніше. Окрім того, складнішим стане подання документів та терміни оформлення віз.

За інформацією прес-служби Ради ЄС, рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

«Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включно з невибірковими нападами на цивільне населення, Росія порушила довіру і зневажила фундаментальні цінності міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу», – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Окрім збільшення вартості за візу, це рішення призведе до необхідності надання додаткових документів, збільшення термінів оформлення віз та суворіших правил видачі багаторазових віз.

«Звісно, це поки не повний візовий бан, який необхідний в подальшому. Але – теж добре. Росіяни, відчуваєте? Це нафталіновий сморід «совка», у який ви так хотіли потрапити. Вже скоро там опиниться вся ваша країна», – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у п'ятницю, 9 вересня.

Нагадаємо, 31 серпня Євросоюз вирішив призупинити дію угоди з РФ про спрощений візовий режим. Щоправда, одноголосного рішення щодо повної заборони туристичних віз для росіян, чого вимагала низка країн, такі як Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія досягти не вдалося. 6 вересняя Єврокомісія офіційно запропонувала призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Далі пропозицію про призупинення угоди мала розглянути та прийняти Рада ЄС. Щоправда, ЄС не буде вводити повну заборону на видачу віз, оскільки в цьому питанні на вдалося досягти спільної думки.