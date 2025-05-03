Згенероване зображення Дональда Трампа в одязі понтифіка з'явилося після його заяв, що він хотів би стати Папою Римьским

У суботу, 3 травня, пресслужбі Білого дому опублікувала світлину Дональда Трампа, зображеного в образі Папи Римського. Зображення, згенероване штучним інтелектом, спершу оприлюднив сам Трампа на сторінці у своїй соцмережі Truth Social.

Офіційні сторінки Білого дому у соцмережах поширили скріншот допису Дональда Трампа, на якому він зображений у білій сутані Папи Римського з хрестом та митрою – головним убором Папи. На зображенні Трамп в одязі Папи сидить на позолоченому кріслі із піднятим догори пальцем правої руки.

Зображення Дональда Трампа в образі Папи Римського

Зображення Трампа згенероване штучним інтелектом. Жодних коментарів від самого президента США та Білого дому щодо цього фото не було.

Нагадаємо, наприкінці квітня Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, кого він бачить наступним Папою Римським, заявив, що «хотів би бути Папою». Заяву Трампа підтримала частина республіканців, зокрема, сенатор Ліндсі Грем, який заявив, що поєднання Папи Римського та президента США «має багато переваг».

Нагадаємо, останній Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у Ватикані на 89-му році життя. До того він перехворів на тяжке запалення легень – його кілька разів підключали до апарату штучного дихання. Після одужання понтифік встиг зустрітися з вірянами на Великдень. Згідно із медичним висновком управління охорони здоров’я та гігієни Держави-міста Ватикан, Папа Франциск помер 21 квітня через інсульт та подальшу незворотню серцеву недостатність.

26 квітня його поховали у римській базиліці. На церемонію поховання Папи прибули президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп, які зустрілися перед церемонією.