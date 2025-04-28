Співрозмовники видання повідомили, що Трамп насолоджується другим президентським терміном

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він керує не тільки своєю країною, але й усім світом. Про це він сказав в інтерв’ю The Atlantic, опублікованому у неділю, 28 квітня.

За його словами, за першої каденції у 2016-2020 роках йому треба було «керувати країною і виживати». Друга його каденція, на думку Трампа, дозволяє йому керувати не тільки США.

«Першого разу мені треба було виконувати два завдання — керувати країною і виживати; у мене були всі ці негідники. А вдруге я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Ви знаєте, те, що я роблю, — це дуже серйозна справа», – сказав американський президент.

За даними співрозмовників видання, наразі президент США «розважається більше, ніж під час свого першого терміну». За словами його соратника Браяна Балларда, цього разу Трамп «підриває це місце (ймовірно, мався на увазі Білий дім – ред.) із блиском в очах».

The Atlantic зауважило, що Трамп у захваті від того, як минають його 100 днів президентства. Нагадаємо, 29 квітня 47-й президент США пробуде на посту 100 днів – згідно з новим опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, з січня 2025 року його рейтинг критично впав до 39%. Це найнижчий рівень серед усіх президентів США за останні 80 років