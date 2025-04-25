Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться під контролем Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що окупована Автономна Республіка Крим залишиться з Росією. Про це він сказав у інтерв’ю для щотижневого американського журналу Time.

Дональда Трампа запитали, чи була б для нього прийнятна угода, за умовами якої Крим буде включений до складу Росії. Президент США відповів, що півострів «залишиться з Росією».

«Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що він був з ними вже давно», – заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп вкотре заявив, що Крим «віддав» Росії Барак Обама (44-й президент США). Американський президент вчергове повторив тезу, що вторгнення Росії в Україну – не його війна, і якби він був президентом у цей час, цього б не сталось.

«Ну, Крим перейшов до росіян. Його їм передав Барак Хусейн Обама, а не я. З огляду на це, чи зможуть вони його повернути? У них були свої росіяни. У них там були підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською. Але це було віддано Обамою. Це не було віддано Трампом. Чи забрали б його у мене, як це було віддано в Обами? Ні, цього б не сталося. Якби я був президентом, Крим би не забрали», – сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, у вівторок, 22 квітня, низка закордонних ЗМІ поширили інформацію, що на перемовинах США запропонують визнати Крим російським. Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу назвав ці повідомлення «сигналами» та відкинув таку можливість, заявивши, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.

23 квітня Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за публічну відмову визнати Крим російським, заявивши, що висловлювання президента України «шкідливе для мирних переговорів з Росією».

У відповідь Володимир Зеленський опублікував «Кримську декларацію», яку США ухвалили та опублікували у липні 2018 року за першої каденції Дональда Трампа. У документі зазначалось, що США не визнають «вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву». Президент України наголосив, що «ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями».